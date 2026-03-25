Epatite A, negli ospedali della provincia di Salerno 25 casi. Informazioni e consigli dal dottor Saggese Tozzi (Asl Sa)

Nuovi casi di Epatite A hanno richiesto il ricovero negli ospedali della provincia di Salerno. Al momento sono 25 i casi di infezione al fegato provocata dal virus HAV.
Una malattia da cui si guarisce in un paio di settimane, ma che sta destando preoccupazione. Infatti, nei ristoranti si registra un crollo dei consumi di frutti di mare mentre nelle pescherie le vendite sono calate di circa il 70%. In difficoltà anche i fruttivendoli e non solo per i frutti di bosco, ma anche per le verdure.
La Regione Campania ha rafforzato tutte le principali leve di sanità pubblica necessarie a contenere l’attuale incremento dei casi di epatite A. In questa fase, ha disposto anche il potenziamento e l’ampliamento dell’offerta vaccinale gratuita anti-epatite A, per i soggetti più a rischio: personale sanitario e sociosanitario, operatori della filiera alimentare, pazienti fragili e bambini.
Per saperne di più dell’Epatite A, di come si trasmette e di come si può evitare il contagio, questa mattina, abbiamo ospitato in diretta il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Salerno.
Ascolta
Saggese Tozzi su situazione infezione Epatite A
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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