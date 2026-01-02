Enzo Maraio, neo assessore al Turismo della Regione Campania, ospite su Radio Alfa

L’avvocato salernitano, segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio, nuovo assessore al Turismo della Regione Campania.
A lui assegnate le deleghe a turismo, promozione del territorio, transizione digitale.
Roberto Fico, da meno di un mese presidente della Regione Campania, vara la sua squadra, che dà spazio a quelli che erano gli accordi presi per portare in via Santa Lucia il campo largo Pd-M5s-Avs-Psi e uomini legati all’ex presidente Vincenzo De Luca. La nuova Giunta regionale è composta da 10 assessori.
L’assessore Maraio oggi nostro ospite
Maraio su assessorato
