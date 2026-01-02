Enzo Maraio, neo assessore al Turismo della Regione Campania, ospite su Radio Alfa

02/01/2026 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
L’avvocato salernitano, segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio, nuovo assessore al Turismo della Regione Campania.

A lui assegnate le deleghe a turismo, promozione del territorio, transizione digitale.

Roberto Fico, da meno di un mese presidente della Regione Campania, vara la sua squadra, che dà spazio a quelli che erano gli accordi presi per portare in via Santa Lucia il campo largo Pd-M5s-Avs-Psi e uomini legati all’ex presidente Vincenzo De Luca. La nuova Giunta regionale è composta da 10 assessori. 

