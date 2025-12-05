Enza Morena tra i finalisti al Premio nazionale “Salva la tua lingua locale”, la cerimonia al Campidoglio

La scrittrice salernitana Enza Morena, originaria di Teggiano, con il suo libro di poesie “Pinzanni Pinzanni” è giunta tra i finalisti nella sezione Poesia edita al Premio “Salva la tua lingua locale”, il concorso nazionale promosso da UNPLI (Unione delle Pro Loco d’Italia) – e da ALI Lazio (Autonomie Locali Italiane Lazio), in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Montale e con i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Roma. La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina, 5 dicembre 2025, nella sala della Protomoteca in Campidoglio.
L’evento, condotto da Adriana Volpe e Beppe Convertini, ha riunito autori, studiosi e rappresentanti delle comunità locali provenienti da tutta Italia. Circa 500 i partecipanti alle otto categorie in concorso: Poesia (edita e inedita), Prosa (inedita), Teatro, Fumetto, Musica, il Premio “Tullio De Mauro” dedicato alla ricerca linguistica e scientifica (saggi, tesi, studi sui dialetti e dizionari), e il Premio “Luigi Manzi 2025”. Accanto ai riconoscimenti principali, la Giuria ha attribuito numerose menzioni speciali alle Pro Loco UNPLI e alle realtà culturali che, con il loro impegno quotidiano, hanno contribuito alla diffusione del Premio e alla valorizzazione delle lingue locali.
“Il premio Salva la tua lingua locale è nato proprio per valorizzare i dialetti e le lingue locali all’interno di un quadro nazionale – ha dichiarato Giovanni Solimine, presidente onorario del Premio – L’importanza di questo riconoscimento è stata riconfermata negli anni dal fatto che si sono aggiunte nuove sezioni e dall’aumento della produzione scritta in dialetto”.
