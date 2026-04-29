Entra nel vivo la campagna elettorale a Salerno, De Luca attacca gli avversari. Il punto con Andrea Pellegrino

E’ entrata nel vivo la campagna elettorale per le elezioni amministrative a Salerno e provincia. Riflettori puntati sul capoluogo dove sono in corsa 8 candidati a sindaco. L’ex governatore De Luca torna protagonista con dichiarazioni che accendono il confronto politico e aumentano la tensione in vista del voto. De Luca durante un incontro a Pastena ha attaccato gli avversari.
Questa mattina ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su campagna elettorale Salerno
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