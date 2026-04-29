Entra nel vivo la campagna elettorale a Salerno, De Luca attacca gli avversari. Il punto con Andrea Pellegrino

29/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

E’ entrata nel vivo la campagna elettorale per le elezioni amministrative a Salerno e provincia. Riflettori puntati sul capoluogo dove sono in corsa 8 candidati a sindaco. L’ex governatore De Luca torna protagonista con dichiarazioni che accendono il confronto politico e aumentano la tensione in vista del voto. De Luca durante un incontro a Pastena ha attaccato gli avversari.  

Questa mattina ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su campagna elettorale Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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