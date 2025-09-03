Enci Village Cilento: a Roscigno Vecchia dal 5 al 7 settembre il primo Villaggio Cinofilo del Sud Italia

Dal 5 al 7 settembre Roscigno Vecchia torna a essere scenario dell’ENCI Village Cilento, il primo villaggio cinofilo del Sud Italia. Tre giorni di incontri, convegni, spettacoli e dimostrazioni che uniranno cinofilia, agricoltura e tutela ambientale in un’unica grande esperienza.
Il tema scelto è “Cinofilia e Agricoltura: Collaborazione, Innovazione e Territorio”, con un programma che intreccia gestione faunistica, allevamento e sviluppo locale, valorizzando al contempo le aree interne e le loro potenzialità economiche e sociali.
Il Programma
Venerdì 5 settembre, alle 18:30, il convegno inaugurale aprirà i lavori con i saluti del sindaco di Roscigno Pino Palmieri e del presidente SIPS Salerno Francesco Palmieri. Interverranno figure di spicco come Dino Muto, presidente ENCI, Gianluca Di Giannantonio, Commissario SIPS nazionale, Giuseppe Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, ed il senatore, ed ex ministro, Maurizio Gasparri
Sabato 6 settembre, oltre al convegno mattutino su “Cinofilia, Agricoltura ed Aree Protette come strumenti di coesione e sviluppo locale”, in programma laboratori, attività per famiglie ed il Gran Raduno SIPS – Memorial Gianpasquale Luongo, dedicato alle razze tutelate dalla Pro Segugio. La serata sarà animata da concerti e intrattenimento.
Domenica 7 settembre spazio al futuro con una tavola rotonda e la presentazione del programma 2026, seguita da un pranzo conviviale con degustazioni tipiche.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Roscigno, dalla Bcc Monte Pruno e dalla Fondazione Monte Pruno, rappresenta un’occasione unica per coniugare la valorizzazione delle razze canine con la promozione del turismo rurale e della cultura ambientale.
ENCI Village Cilento 2025 sarà un vero e proprio laboratorio di idee, esperienze e buone pratiche, capace di unire istituzioni, comunità locali e appassionati, offrendo al pubblico un viaggio tra natura, cultura e solidarietà.
