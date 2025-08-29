Enci Village Cilento 2025, a Roscigno Vecchia il primo Villaggio Cinofilo del Sud Italia

Dal 5 al 7 settembre tre giorni di convegni, dimostrazioni, spettacoli e momenti di confronto: cinofilia e agricoltura insieme per innovazione, tutela del territorio e sviluppo locale.
Dal 5 al 7 settembre prossimi, la suggestiva cornice di Roscigno Vecchia ospiterà l’edizione 2025 con tre giornate di incontri, laboratori e attività all’insegna della collaborazione tra cinofilia, agricoltura e tutela ambientale.
Il tema scelto per l’edizione inaugurale è “Cinofilia e Agricoltura: Collaborazione, Innovazione e Territorio”, con un ricco programma di appuntamenti che metteranno al centro il rapporto tra allevamento, gestione faunistica, censimenti e monitoraggi, valorizzando al tempo stesso le potenzialità economiche e sociali delle aree interne.
Venerdì 5 settembre alle 16:30 è previsto l’arrivo e il posizionamento degli espositori all’interno del borgo, mentre alle 18:30 si terrà il convegno inaugurale con i saluti istituzionali del sindaco di Roscigno Pino Palmieri e del presidente della Società Italiana Pro Segugio sezione provinciale di Salerno Francesco Palmieri. Interverranno, tra gli altri, il docente universitario Domenico Fulgione (Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli), il presidente dell’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Dino Muto, il direttore di Caccia Village di Bastia Umbra Andrea Castellani, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni Giuseppe Coccorullo, il presidente della Bcc Monte Pruno Michele Albanese e il Capogruppo dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. In serata cena e spettacolo con l’Associazione “Monte Pruno Ambiente & Vita”.
Sabato 6 settembre alle ore 9:00 l’inaugurazione ufficiale dell’evento, seguita dal convegno “Cinofilia, Agricoltura e Aree Protette come strumenti di coesione e sviluppo locale”, con la partecipazione di docenti universitari, esponenti del mondo cinofilo e rappresentanti istituzionali. A seguire, dimostrazioni pratiche, laboratori per bambini e famiglie con la collaborazione dell’unità cinofile del territorio. Dopo la pausa pranzo, alle 15:00, il momento clou: il Gran Raduno SIPS “Memorial Gianpasquale Luongo”, raduno delle razze tutelate dalla Pro Segugio. La giornata si concluderà con un concerto ed un intrattenimento serale.
Domenica 7 settembre, ultimo giorno di lavori, spazio al confronto con la comunità attraverso una tavola rotonda dedicata al futuro della manifestazione e alla presentazione del programma ENCI Village 2026. Alle 13:30 previsto il pranzo conclusivo con degustazioni tipiche e un momento conviviale dedicato a espositori, ospiti e visitatori.
La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Roscigno, della Banca Monte Pruno e della Fondazione Monte Pruno, rappresenta un’occasione unica per coniugare la valorizzazione delle razze canine con la salvaguardia ambientale, la promozione del turismo rurale e la crescita economica del territorio cilentano.
ENCI Village Cilento 2025 si propone così come un laboratorio di idee e buone pratiche, capace di dare voce a istituzioni, associazioni, operatori del settore e comunità locali, offrendo al pubblico un’esperienza culturale, educativa e conviviale nel segno della natura e della solidarietà.
