L’esperienza di Emy Di Gruccio con i bambini del Sudafrica in un progetto per il Servizio Civile Universale

Ci ha raccontato la sua esperienza con i bambini di una scuola del Sudafrica, a circa 30 km da Città del Capo, Emy Di Gruccio, dallo scorso anno laureata alla Magistrale in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale a Torino.
Emy, originaria di Teggiano (Sa), subito dopo la laurea ha avuto la possibilità di fare un’esperienza all’estero grazie ad un progetto per il Servizio Civile Universale.
E’ stata nostra ospite nella puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 24 maggio 2026.
Ascolta
Emy Di Gruccio dal Sudafrica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
Guarda la video intervista
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