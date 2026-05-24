L’esperienza di Emy Di Gruccio con i bambini del Sudafrica in un progetto per il Servizio Civile Universale

24/05/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Ci ha raccontato la sua esperienza con i bambini di una scuola del Sudafrica, a circa 30 km da Città del Capo, Emy Di Gruccio, dallo scorso anno laureata alla Magistrale in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale a Torino.

Emy, originaria di Teggiano (Sa), subito dopo la laurea ha avuto la possibilità di fare un’esperienza all’estero grazie ad un progetto per il Servizio Civile Universale.

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E’ stata nostra ospite nella puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 24 maggio 2026. 

Ascolta
Emy Di Gruccio dal Sudafrica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Guarda la video intervista

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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