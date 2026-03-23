E’ morto Gaspare Russo, già sindaco di Salerno e Presidente della Regione Campania

E’ scomparso Gaspare Russo, avrebbe compiuto 99 anni il 27 aprile prossimo.
Una carriera politica folgorante quella di Gaspare Russo. Esponente di primo piano della Democrazia Cristiana, nel 1960 fu eletto al Consiglio comunale di Salerno, assumendo l’incarico di assessore al turismo e alle municipalizzate.
Il momento di maggiore visibilità arrivò il 19 ottobre 1970, quando divenne sindaco di Salerno, mettendo fine allo storico periodo di guida del comune di Alfonso Menna. Arrivò alla guida di Palazzo Guerra mentre era presidente della Camera di Commercio di Salerno, un incarico che mantenne anche durante gli anni da sindaco e nel corso del quale fondò il consorzio di gestione dell’aeroporto di Pontecagnano per poter usufruire di un finanziamento statale.
Dopo l’esperienza alla guida del Comune, Russo si affermò anche a livello regionale. Nel 1975 fu eletto nel Consiglio regionale della Campania, dove ricoprì il ruolo di capogruppo della Democrazia Cristiana. L’anno successivo fu eletto presidente della Regione, incarico che mantenne dal 1976 al 1979, diventando uno dei riferimenti politici più influenti del territorio. Il primo presidente di origini salernitane a guidare la regione Campania
Per molti anni ancora rimase protagonista della scena politica campana, sedendo nel consiglio regionale fino al 1990, anno del suo ritiro dalla vita politica attiva.
Domani alle 11:30 nella chiesa dei salesiani l’ultimo saluto.
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