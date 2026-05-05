Emergenza trasporti dal 9 maggio per lo stop ai treni sulla linea Napoli-Salerno via Cava. Il punto con La Città

05/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Si preannunciano forti disagi sulla mobilità ferroviaria in Campania a partire dal 9 maggio e fino al 29 giugno 2026 quando la circolazione dei treni sarà sospesa sulla linea convenzionale Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni, per interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale. Una chiusura che avrà effetti a catena su tutta l’offerta ferroviaria regionale e nazionale. Ma più complessa sarà la situazione dei treni regionali.

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Sono previste cancellazioni e forti modifiche sulla tratta Nocera Inferiore–Salerno, oltre a variazioni su diverse corse da Napoli Campi Flegrei verso Salerno, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Tra le soluzioni previste, l’attivazione di autobus sostitutivi, ma anche le associazioni dei consumatori e dei pendolari ritengono insufficienti le misure previste. Questa mattina la questione è in primo piano sul quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato con il direttore Tommaso Siani. 

Ascolta
Tommaso Siani su emergenza treni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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