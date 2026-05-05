Emergenza trasporti dal 9 maggio per lo stop ai treni sulla linea Napoli-Salerno via Cava. Il punto con La Città

Si preannunciano forti disagi sulla mobilità ferroviaria in Campania a partire dal 9 maggio e fino al 29 giugno 2026 quando la circolazione dei treni sarà sospesa sulla linea convenzionale Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni, per interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale. Una chiusura che avrà effetti a catena su tutta l’offerta ferroviaria regionale e nazionale. Ma più complessa sarà la situazione dei treni regionali.
Sono previste cancellazioni e forti modifiche sulla tratta Nocera Inferiore–Salerno, oltre a variazioni su diverse corse da Napoli Campi Flegrei verso Salerno, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Tra le soluzioni previste, l’attivazione di autobus sostitutivi, ma anche le associazioni dei consumatori e dei pendolari ritengono insufficienti le misure previste. Questa mattina la questione è in primo piano sul quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato con il direttore Tommaso Siani.
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Tommaso Siani su emergenza treni
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