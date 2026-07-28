Emergenza sangue negli ospedali del Salernitano. Da Tonino Casale (Ass. Donatori Volontari del Cilento) l’appello alla donazione

28/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Emergenza sangue negli ospedali del Salernitano. Una giornata di donazione è stata organizzata per domenica 2 agosto all’ospedale dell’Immacolata di Sapri dalle ore 8.00 alle 12.00, promossa dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento.

Abbiamo fatto una riflessione con il presidente Tonino Casale che ha anche ricordato come all’ospedale di Sapri serve con urgenza sangue del gruppo Zero negativo. I donatori possono recarsi dal lunedì al venerdì al Centro Trasfusionale dalle 8.00 alle 12.00.

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Invito alla donazione di sangue
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.


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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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