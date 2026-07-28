Emergenza sangue negli ospedali del Salernitano. Da Tonino Casale (Ass. Donatori Volontari del Cilento) l’appello alla donazione

Emergenza sangue negli ospedali del Salernitano. Una giornata di donazione è stata organizzata per domenica 2 agosto all’ospedale dell’Immacolata di Sapri dalle ore 8.00 alle 12.00, promossa dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento.
Abbiamo fatto una riflessione con il presidente Tonino Casale che ha anche ricordato come all’ospedale di Sapri serve con urgenza sangue del gruppo Zero negativo. I donatori possono recarsi dal lunedì al venerdì al Centro Trasfusionale dalle 8.00 alle 12.00.
Ascolta
Invito alla donazione di sangue
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.