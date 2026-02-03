Emergenza salariale e povertà. A Radio Alfa il commento del segretario generale Cgil Campania, Nicola Ricci

I dati diffusi dall’Inps relativi l’Assegno d’inclusione fanno discutere, probabilmente non rappresentano una sorpresa.
“E’ è da tempo che denunciamo in Campania che l’emergenza salariale e la povertà sono sempre più diffusi. Senza ritornare sulle vecchie polemiche sul reddito di cittadinanza, notiamo che l’Assegno di inclusione nel 2024 era erogato per 192mila persone e che nel 2025 è passato a 279.108 persone coinvolte con un importo medio di 772 euro e una platea che si avvicina a quella residente nell’intero Nord”. Così il segretario generale Cgil Campania, Nicola Ricci, oggi in diretta a Radio Alfa.
Ecco il commenta ai dati sull’Assegno di inclusione diffusi oggi dall’Inps, del segretario generale Cgil Campania, Nicola Ricci
