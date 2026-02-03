Emergenza salariale e povertà. A Radio Alfa il commento del segretario generale Cgil Campania, Nicola Ricci

I dati diffusi dall’Inps relativi l’Assegno d’inclusione fanno discutere, probabilmente non rappresentano una sorpresa.

“E’ è da tempo che denunciamo in Campania che l’emergenza salariale e la povertà sono sempre più diffusi. Senza ritornare sulle vecchie polemiche sul reddito di cittadinanza, notiamo che l’Assegno di inclusione nel 2024 era erogato per 192mila persone e che nel 2025 è passato a 279.108 persone coinvolte con un importo medio di 772 euro e una platea che si avvicina a quella residente nell’intero Nord”. Così il segretario generale Cgil Campania, Nicola Ricci, oggi in diretta a Radio Alfa.

Ecco il commenta ai dati sull’Assegno di inclusione diffusi oggi dall’Inps, del segretario generale Cgil Campania, Nicola Ricci
Ricci su lavoro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

