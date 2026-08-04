Emergenza “ospedale di Battipaglia”, interviene la Fisascat Cisl 

Anche la Fisascat Cisl Salerno interviene sull’emergenza che ha interessato l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, che è stato parzialmente evacuato per le criticità statiche riscontrate.
Il sindacato esprime solidarietà ai lavoratori delle ditte esterne che operano all’interno del presidio, sottolineando che, oltre alla riorganizzazione dei servizi sanitari, sia indispensabile garantire la tutela delle centinaia di addetti impegnati quotidianamente nei servizi in appalto, evitando qualsiasi conseguenza sul piano occupazionale, economico e contrattuale.
La Fisascat Cisl chiede all’Asl Salerno, alle aziende appaltatrici e alle istituzioni competenti che ogni decisione relativa all’eventuale trasferimento dei servizi tenga conto delle esigenze dei lavoratori, assicurando continuità occupazionale e pieno rispetto dei contratti collettivi. L’organizzazione sindacale annuncia che seguirà con attenzione l’evolversi della situazione, vigilando sulla riorganizzazione del personale e sulle eventuali ricollocazioni affinché nessun dipendente venga penalizzato. Il sindacato si dice inoltre pronto ad aprire un confronto con tutti i soggetti coinvolti per individuare soluzioni concrete a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, ribadendo che in una fase così delicata devono prevalere responsabilità, dialogo e salvaguardia dell’occupazione.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.
Circa 4 anni fa,fu data notizia di inizio lavori per adeguamento sismico presso l’ ospedale di Polla, furono stanziati diversi milioni di euro.Lavori mai iniziati.
La prego dottoressa Salerno chieda lei ragione di ciò.grazie