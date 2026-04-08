Emergenza mozziconi di sigaretta sulle spiagge campane. Il punto con Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania

Emergenza mozziconi di sigaretta sulle spiagge campane.
Una presenza ormai costante e che, insieme agli altri rifiuti abbandonati, costituisce una minaccia per mare, lidi e biodiversità. La conferma arriva dai nuovi dati dell’indagine Beach Litter che Legambiente diffonde oggi in vista della giornata nazionale del mare (11 aprile) e del grande week-end di mobilitazione del 10, 11, 12 aprile di spiagge e Fondali Puliti 2026, sua storica campagna. In Campania, in 12 anni di monitoraggi raccolti 15.453 mozziconi di sigaretta in 170 transetti lungo i lidi. Una media di 90 cicche ogni 100 metri lineari di spiaggia. In Campania saranno decine le iniziative in programma e che vedranno in azione volontari e cittadini di tutte le età impegnati a ripulire dai rifiuti abbandonati lidi, coste, fondali ma anche foci dei fiumi e torrenti. Si parte venerdì presso il lungomare San Marco di Agropoli mentre sabato ad Ascea si ripulirà la Baia D’Argento, luogo di suggestioni. Ne abbiamo parlato in diretta con Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania
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Ferro su ambiente
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