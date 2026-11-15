Emergenza maltempo nel Salernitano. Allagamenti, frane e smottamenti in tutta la provincia

E’ stata una domenica caratterizzata dall’emergenza maltempo nel Salernitano.
A Salerno allagamenti in abitazioni private, in particolare nella zona collinare di Giovi. A Cava de’ Tirreni tre distinte frane con colate di fango che hanno invaso la sede stradale. Uno smottamento di terreno, in particolare, si è verificato in località Cafari, nella frazione Rotolo. A Pellezzano un cedimento del terreno in località Grotte ha coinvolto la linea ferroviaria. Un tratto di via Piana è stato chiuso dopo il crollo di un muro di cinta da una proprietà privata. A Baronissi una frana ha divelto il cancello d’ingresso di un’abitazione privata. Una seconda frana anche in località Sava. In Costiera Amalfitana, un tratto della Statale Amalfitana è stato chiuso in direzione Sorrento, a Tordigliano, nel territorio di Vico Equense e Positano. Domani verranno eseguite ulteriori attività tecniche e di messa in sicurezza per consentire la riapertura della strada. Il traffico resta deviato temporaneamente a Piano di Sorrento e sulla viabilità locale indicata sul posto. Chiusa poi riaperta la strada statale 166 “degli Alburni” ad Aquara a causa di un albero caduto. A Vibonati, nel Golfo di Policastro, è stata soccorsa una famiglia con bambini rimasta bloccata in casa a causa di un violento allagamento. Nella Valle dell’Irno, a Mercato San Severino, la caduta di un albero all’interno del perimetro ospedaliero ha colpito un’ambulanza e un’auto privata. A Scafati un pioppo è caduto in via Zara. Allagamenti anche a San Marzano sul Sarno. Alcune persone sono rimaste bloccate in casa e in auto. Momenti di paura anche ad Angri, dove, oggi, un grosso pino è caduto, finendo contro l’edificio che ospita la scuola delle Suore Battistine, in piazza Annunziata. Per fortuna la scuola era chiusa.
Danni causati dal maltempo anche all’ospedale di Eboli per il distacco di una porzione di circa 4 metri quadrati di controsoffitto in cartongesso nell’atrio dell’unità operativa di Pneumologia. Non ci sono stati danni alle persone. Dai primi accertamenti tecnici, sono stati esclusi problemi strutturali o infiltrazioni di acqua. Il cedimento sarebbe stato causato dalle forti raffiche di vento che, entrando dai cassonetti delle tapparelle, hanno esercitato una pressione tale da provocare il distacco del cartongesso. Sempre a causa delle forti raffiche di vento, si è verificato, inoltre, il sollevamento di alcuni pannelli interni di ispezione dei cassonetti in due stanze di degenza della Medicina generale, che si trova nella stessa ala dell’edificio.
La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo fino alla mezzanotte di domani. Previste piogge e temporali, con livello di criticità Giallo per il rischio idrogeologico. Per la Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana del Sele e Alto Cilento, la proroga riguarda anche il rischio idraulico.
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