Emergenza incendi nel Salernitano, l’intervento di Marilina Cortazzi (Cisl)

Emergenza incendi, la provincia di Salerno continua a contare i danni.
Oltre 1.500 roghi in due mesi, una media di quindici al giorno, che hanno colpito boschi, sterpaglie, aziende agricole e persino stabilimenti industriali come il Caseificio Giffoniello, il cui capannone nella zona industriale di Battipaglia è stato distrutto dalle fiamme.
Una situazione che non è più emergenza estiva ma fragilità strutturale, con conseguenze pesanti su ambiente, lavoro e sicurezza. Per questo la Cisl Salerno denuncia l’inefficacia delle misure di prevenzione e richiama alla necessità di una strategia integrata tra istituzioni, imprese e cittadini.
Ne abbiamo parlato con Marilina Cortazzi, segretaria Cisl Salerno.
Cortazzi su incendi
