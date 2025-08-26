Emergenza incendi nel Salernitano, l’intervento di Marilina Cortazzi (Cisl)

26/08/2025 Cronaca Nessun commento

Emergenza incendi, la provincia di Salerno continua a contare i danni.

Oltre 1.500 roghi in due mesi, una media di quindici al giorno, che hanno colpito boschi, sterpaglie, aziende agricole e persino stabilimenti industriali come il Caseificio Giffoniello, il cui capannone nella zona industriale di Battipaglia è stato distrutto dalle fiamme.

Una situazione che non è più emergenza estiva ma fragilità strutturale, con conseguenze pesanti su ambiente, lavoro e sicurezza. Per questo la Cisl Salerno denuncia l’inefficacia delle misure di prevenzione e richiama alla necessità di una strategia integrata tra istituzioni, imprese e cittadini.

Ne abbiamo parlato con Marilina Cortazzi, segretaria Cisl Salerno.

Cortazzi su incendi
