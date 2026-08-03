Emergenza idrica, ordinanza del comune di Capaccio Paestum per imitare il consumo di acqua

Per fronteggiare l’emergenza caldo e l’aumento dei consumi idrici, il Comune di Capaccio Paestum ha emanato un’ordinanza che limita l’utilizzo dell’acqua potabile fino al 31 agosto 2026.
Il provvedimento, firmato dal sindaco Gaetano Paolino, consente l’impiego dell’acqua esclusivamente per usi domestici, alimentari, igienici e civili. Sono vietati il lavaggio di cortili, piazzali e veicoli, l’irrigazione di giardini, prati, orti e aree verdi, oltre al riempimento di piscine private, fontane ornamentali e vasche con acqua della rete pubblica.
La Polizia Locale intensificherà i controlli sul territorio e i trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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