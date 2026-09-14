Emergenza cinghiali nel Salernitano, in sei mesi abbattuti 2.500 animali ma non basta. Il punto con il direttore del Parco Romano Gregorio

14/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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L’ennesimo incidente stradale provocato sabato sera a Buonabitacolo dall’attraversamento di un cinghiale ha richiamato ancora una volta l’attenzione sul problema della presenza massiccia di questo animale sul nostro territorio.

L’ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, Alburni da tempo ha avviato la lotta con ogni mezzo per ridurre il numero di questi ungulati che creano danni agli agricoltori e rendono pericolose le nostre strade. Il numero dei cinghiali però non si esaurisce nonostante i cacciatori selecontrollori ingaggiati dal parco abbiamo ucciso nei primi sei mesi del 2026 ben 2.517 cinghiali. Secondo una stima nel territorio protetto del parco nazionale la popolazione di cinghiali sarebbe di circa 30mila capi.

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Sulle azioni di contrasto dell’ente parco questa mattina abbiamo fatto il punto con il direttore Romano Gregorio. 

Ascolta
Romano Gregorio su lotta del Parco ai cinghiali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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