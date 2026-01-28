Emergenza cinghiali, in Campania i danni alle colture sono passati da 2 milioni del 2021 ai 5 milioni di euro del 2024

E’ sempre allarme cinghiali in Campania a causa dei danni che provocano alle colture e per gli incidenti stradali che causano invadendo le strade. La nostra regione è tra le più colpite, con danni passati da 2 milioni di euro nel 2021, a quasi 5 milioni nel 2024.
In Italia, i danni ammontano complessivamente a circa 24 milioni di euro per le colture agricole, 2,8 milioni per le predazioni e 19,5 milioni per gli incidenti stradali. I dati sono dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ha recentemente diffuso uno studio sul fenomeno.
La criticità è da tempo al centro dell’attenzione anche delle organizzazioni agricole. Confagricoltura Campania ha ricordato che la Regione prevede l’abbattimento di 13mila cinghiali. Intanto ha chiesto un incontro urgente con i presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia delle cinque province, con l’obiettivo di istituire tavoli tecnici provinciali e sub-provinciali per una gestione puntuale e coordinata del piano di selecontrollo.
Delle proposte di Confagricoltura abbiamo parlato, questa mattina, con Antonio Costantino, presidente provinciale di Confagricoltura Salerno.
Antonio Costantino su danni da cinghiali
