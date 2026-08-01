Emergenza Campi Flegrei. Per i soccorsi coinvolti anche i volontari ANPAS del Salernitano. Il punto con Prospero Violante

È stata una notte dura per gli abitanti di Pozzuoli (Napoli), epicentro della scossa di magnitudo 4.7 di venerdì sera nell’area dei Campi Flegrei (la più forte almeno degli ultimi quarant’anni) che ha causato 21 feriti.
Tanti cittadini hanno deciso di dormire in strada, lasciando a malincuore le loro case. Dopo le verifiche statiche eseguite nella notte e nelle prime ore della mattina a Pozzuoli dai vigili del fuoco confermano che sono “130 i nuclei familiari che sono stati sgomberati nella notte e sono soprattutto concentrati nella zona porto. In particolare via Pisani, via Roma, via Fasano, che e’ quella che sembrerebbe piu’ colpita”.
Sono in corso decine di verifiche statiche, mentre il numero delle richieste questa mattina tende ad aumentare. In questa emergenza presente anche il comitato Anpas Campania, composto da 58 associazioni sparse su tutto il territorio regionale. I volontari dell’associazione Papa Charlie di Pagani e stasera faranno il turno di notte i volontari del Punto di Baronissi.
Ne abbiamo parlato in diretta con Prospero Violante – presidente del comitato regionale Anpas Campania
Ascolta
Violante su volontariato
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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