Emegenza urgenza a rischio collasso. Il punto con Massimiliano Voza, coordinatore Medici FP CGIL Salerno

Pronto Soccorso di Oliveto Citra a rischio collasso.
Dopo lo stop dei ricoveri a Battipaglia, per la FP CGIL urge reclutare personale per il Pronto Soccorso e radiologi per ripristinare la guarda radiologica notturna attingendo dalle graduatorie in corso. Tuttavia sembra che la questione sia molto più articolata. Insomma una sorta di disegno strategico per depotenziare alcune strutture sanitarie, da Polla a Sapri, passando per Roccadaspide e fino ad Oliveto Citra. Un dubbio che abbiamo voluto approfondire in diretta con Massimiliano Voza, coordinatore Medici FP CGIL Salerno
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Voza su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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