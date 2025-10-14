Elvira Notari, la grande regista salernitana, a 150 anni dalla nascita. Ne parliamo con Antonella Di Nocera del Comitato Nazionale

La società civile italiana riscopre Elvira Notari.
Elvira Notari, a 150 anni dalla nascita, la sua opera è tornata alla ribalta tra studiosi, cinefili e artisti di varie discipline, avviando, dicendola alla Umberto Eco, vere e proprie “passeggiate inferenziali”, lungo il percorso creativo ed espressivo di questa grande esponente del cinema. Elvira Notari, essendo donna, non firmava documenti ufficiali, non compariva sui manifesti, pur essendo la fondatrice della propria casa di produzione Dora Film. Poco materiale è rimasto in giro su di lei e quindi lavori del genere sono ancora più preziosi. Nata a Salerno nel 1875 col nome di Elvira Coda, si trasferisce con la famiglia a Napoli, dove incontra e sposa il fotografo Luigi Notari. Il cinema è appena nato ed è lei che convince il marito a investire su quel nuovo mezzo di comunicazione e intrattenimento. Dobbiamo molto al Comitato Nazionale Elvira Coda Notari. che nel 150° anniversario dalla nascita della prima regista italiana ne promuove la conoscenza. Noi ne abbiamo parlato con la presidente del Comitato Nazionale Elvira Coda Notari, Antonella Di Nocera
Ascolta
Di Nocera su Notari
