Elisuperficie del Ruggi a Salerno senza illuminazione notturna, la denuncia dei sindaci della Costiera Amalfitana

Manca l’illuminazione all’elisuperficie dell’ospedale Ruggi di Salerno e l’eliambulanza non può atterrare o decollare con il buio. Il grave disservizio viene denunciato dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi chiedendo interventi immediati per il ripristino della piena operatività. In un comunicato ufficiale, i primi cittadini parlano di “criticità intollerabile che da mesi mette a rischio la vita dei cittadini e vanifica la rete di emergenza-urgenza regionale”.
In più occasioni l’elisoccorso partito da Scala dove c’è un’elisuperficie attrezzata e illuminata è stato costretto a dirottare su Pontecagnano perdendo minuti preziosi. Per un paziente in codice rosso, quei minuti significano la differenza tra la vita e la morte.
Una falla nel sistema di emergenza che, secondo la Conferenza dei sindaci, rende inefficaci gli investimenti locali e compromette il diritto alla salute H24 per oltre 40.000 residenti e per i milioni di turisti. Da qui la richiesta di azioni concrete e immediate. Questa mattina in diretta su Radio Alfa ha denunciato l’incredibile situazione il presidente della Conferenza dei sindaci, Fortunato Della Monica.
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Fortunato Della Monica su illuminazione spenta all’elisuperficie del Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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