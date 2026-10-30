Elicottero caduto in Bosnia, tra le vittime il sergente salernitano Simone Ruggia

Era originario di Salerno uno dei due militari dell’esercito italiani morto nell’incidente che ieri ha coinvolto un elicottero italiano in Bosnia.
Si tratta del sergente Simone Ruggia che, insieme al collega Claudio Marchesi, era in servizio al Comando Aviazione dell’Esercito (Aves) di Viterbo. Con loro hanno perso la vita due membri del Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana: il medico-tenente Franco Adriano Zecchillo e l’infermiera-sergente Laura Procacci. Un altro operatore della Cri, impiegato nel team di evacuazione medica, è rimasto ferito nell’incidente. Erano impegnati nell’operazione Eufor Althea.
Il sergente Simone Ruggia, originario di Salerno, era a Viterbo da almeno otto anni e lascia la fidanzata, i genitori e la sorella.
Il sergente Claudio Marchesi invece era originario di Orvieto.
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