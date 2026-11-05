Elezioni USA e impatti economici: l’analisi del Cav. De Rosa a Radio Alfa

Le elezioni di metà mandato USA, che assegnano il controllo del Congresso ai democratici, ridisegnano gli scenari economici globali.
Collegato da New York per “La settimana economica” su Radio Alfa, il Cavaliere Domenico De Rosa (AD del Gruppo SMET) ha analizzato il voto, segnato dal peso del costo della vita sulle famiglie americane.
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