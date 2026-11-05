Elezioni USA e impatti economici: l’analisi del Cav. De Rosa a Radio Alfa

05/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Le elezioni di metà mandato USA, che assegnano il controllo del Congresso ai democratici, ridisegnano gli scenari economici globali.

Collegato da New York per “La settimana economica” su Radio Alfa, il Cavaliere Domenico De Rosa (AD del Gruppo SMET) ha analizzato il voto, segnato dal peso del costo della vita sulle famiglie americane. 

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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