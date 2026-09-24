Elezioni Regionali, per Anci Campania un sindaco non deve dimettersi per candidarsi. La posizione di Francesco Morra

“Un sindaco della Campania deve poter partecipare alle elezioni regionali senza essere costretto a dimettersi dal mandato ricevuto dai propri cittadini”. E’ quanto ha detto il presidente di Anci Campania, sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, intervenuto ieri in audizione presso la I Commissione del Consiglio regionale della Campania sulla disciplina della candidatura dei sindaci alle elezioni regionali e sulla revisione della normativa elettorale regionale.
“Non chiediamo privilegi per gli amministratori. Chiediamo di tutelare le comunità e la volontà degli elettori”, ha chiarito Morra, aggiungendo che la proposta di Anci Campania è quella di superare l’attuale ineleggibilità preventiva e prevedere, invece, un’incompatibilità successiva all’elezione: il sindaco si candida e, soltanto se eletto in Consiglio regionale, sceglie quale delle due cariche ricoprire. In questo modo si evita che un Comune e i suoi cittadini vedano interrompersi anticipatamente un mandato amministrativo senza sapere neppure quale sarà l’esito della competizione elettorale.
ANCI Campania ha posto anche un’altra questione: la modifica dell’articolo 50, comma 3, dello Statuto regionale, distinguendo i requisiti per la nomina ad assessore regionale da quelli previsti per il consigliere regionale, alla luce della diversa natura delle due funzioni. Per parlarne, questa mattina, abbiamo ospitato in diretta il presidente Francesco Morra.
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Francesco Morra su candidatura sindaci alla Regione
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