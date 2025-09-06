Elezioni Regionali, Pd ufficializza candidati presidenti. Roberto Fico in Campania

Il Pd ha ufficializzato i candidati presidenti del centrosinistra alle elezioni regionali in arrivo.
L’annuncio è arrivato con un post sul canale Instagram ufficiale del Pd con la lista dei candidati della coalizione: Roberto Fico in Campania, Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Ciani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; ; Giovanni Manildo nel Veneto.
Il post è aperto dalla frase: “Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania , Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone” e la prima immagine si apre con la scritta “mentre la destra litiga per le poltrone”.
