Elezioni Regionali in Campania, presentate 20 liste. Sono 6 i candidati a presidente

E’ scaduto alle 12 di oggi il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni regionali che si terranno in Campania il 23 e 24 novembre.
Sono 6 i candidati a presidente della Regione Campania:
Edmondo Cirielli per il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, lista Cirielli presidente, Udc, Pensionati Consumatori, Democrazia cristiana con Gianfranco Rotondi)
Roberto Fico candidato del centrosinistra (Pd, M5s, Avs la lista Fico presidente, A testa alta, Casa riformista, Avanti, Noi di centro-Noi Sud)
Giuliano Granato per Campania Popolare
Nicola Campanile di Per
Stefano Bandecchi per Dimensioni Bandecchi
Carlo Arnese per Forza Del Popolo.
In totale sono 20 le liste depositate di cui 8 per Fico e 8 per Cirielli. A Salerno ciascuna lista ha dovuto presentare 9 candidati.
Al via da oggi la campagna elettorale.
