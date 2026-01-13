Elezioni provinciali. Morra: “Ridare ai cittadini la possibilità di scelta”

Elezioni provinciali.
l Partito Democratico con sette seggi si conferma la prima forza al Consiglio provinciale di Salerno al termine delle elezioni svoltesi con un’affluenza dell’87,6%. Il più votato è stato ancora una volta Giovanni Guzzo, vicesindaco di Novi Velia, che con 9.145 voti stacca nettamente Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano, con 6.682 preferenze. Con il Pd entrano in Consiglio anche Annarita Ferrara, Francesco Morra, Giorgio Marchese, Massimo Loviso e Roberto Mutalipassi. Buon risultato anche per la lista A Testa Alta, che porta a casa due eletti: Giuseppe Arena e Michele Ciliberti. Con la lista “Civiche in Rete” entra in Consiglio il sindaco di Trentinara, Rosario Carione. Due seggi anche per il Psi, che sarà rappresentato da Davide Zecca ed Elio Guadagno.Sul fronte del centrodestra, Fratelli d’Italia conferma due consiglieri, Antonio Somma e Modesto Del Mastro, due seggi anche per Forza Italia con Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo.
“Bisogna metter mano alla legge Del Rio, la Provincia così è un ibrido – dice a Radio Alfa, il riconfermato consigliere Francesco Morra sindaco di Pellezzano, si deve concedere ai cittadini di poter scegliere i propri rappresentanti direttamente anche all’Ente Provincia.
Ascolta
commento politico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.