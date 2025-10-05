Elezioni del nuovo sindaco a New York, il clima elettorale nel racconto di Giuseppe Viterale

05/10/2025 Cultura, Primo Piano Nessun commento
I cittadini di New York il 4 novembre dovranno eleggere il nuovo sindaco. Dopo l’annuncio del ritiro dalla campagna elettorale del sindaco uscente Eric Adams, restano in corsa il candidato Dem Zorhan Mamdani e l’ex governatore dello stato Andrew Cuomo.

Per capire se il clima elettorale è sentito tra gli elettori abbiamo invitato l’architetto Giuseppe Viterale, originario della provincia di Salerno che da quasi 40 anni vive a New York ed è dirigente del prestigioso Harvard Club di New York, un club esclusivo associato all’Università di Harvard.

Nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 5 ottobre 2025, con Viterale abbiamo parlato anche della giornalista di Fox News Maria Bartiromo, di origini salernitane, che di recente ha ricevuto la cittadinanza italiana nel corso di una cerimonia al Consolato Generale d’Italia a New York.
Giuseppe Viterale da New York
