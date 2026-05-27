Elezioni, definitivo il risultato di Salerno che sancisce la vittoria ufficiale di De Luca

Ora è definitivo il risultato delle elezioni comunali di Salerno che hanno sancito la rielezione con nettissimo vantaggio dell’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca.
Mancava infatti ancora una sezione delle 151 in totale. Nella sezione numero 2, la presidente della sezione ieri mattina non aveva chiuso le operazioni e tutto il fascicolo era stato trasmesso all’ufficio centrale della Corte di appello.
Vincenzo De Luca – espressione di liste del centrosinistra – ha ottenuto 39.306 voti pari al 57,80%.
Dietro di lui Gherardo Maria Marenghi, per il centrodestra, con 10.195 voti e il 14,99%
Franco Lanocita con 9.630 consensi e il 14,16.
Poi Armando Zambrano con 4.496 voti e il 6,1.
Nell’ordine seguono i candidati con civiche: Elisabetta Barone 1.633 (2,40%), Domenico Ventura 1.582 (2,33%), Alessandro Turchi 914 (1,34) e Antonio Pio De Felice 251 (0,37%)
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.