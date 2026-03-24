Elezioni comunali a Salerno, Armando Zambrano candidato sindaco per centristi e civici

24/03/2026 Politica Nessun commento
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Sarà invece Armando Zambrano il candidato a sindaco di Salerno per la coalizione composta da: Azione/Oltre, Casa Riformista/Italia Viva, Noi di Centro, Popolari e Moderati, Ali per la Città, Forza Salerno.

Si tratta di un progetto civico che si pone come alternativa alle altre proposte.

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74 anni, nato a Mercato San Severino, ingegnere di professione, Zambrano è stato Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno ed è Componente dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri.

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