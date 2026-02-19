Elezioni amministrative il 24 e 25 maggio 2026, ufficializzate le date. Si vota a Salerno e in altri 22 comuni

E’ stata ufficialmente fissata la data delle elezioni amministrative della prossima primavera. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri che il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi, compreso Salerno.
Il successivo eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e l’8 giugno e nel salernitano potrebbe interessare la città di Salerno ma anche i comuni al voto con oltre 15mila abitanti, vale a dire, Cava de’ Tirreni, Angri, Pagani e Campagna. In provincia di Salerno sono complessivamente 23 i comuni che torneranno al voto.
