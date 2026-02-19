Elezioni amministrative il 24 e 25 maggio 2026, ufficializzate le date. Si vota a Salerno e in altri 22 comuni

19/02/2026 Politica, Primo Piano Nessun commento
E’ stata ufficialmente fissata la data delle elezioni amministrative della prossima primavera. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri che il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi, compreso Salerno.

Il successivo eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e l’8 giugno e nel salernitano potrebbe interessare la città di Salerno ma anche i comuni al voto con oltre 15mila abitanti, vale a dire, Cava de’ Tirreni, Angri, Pagani e Campagna. In provincia di Salerno sono complessivamente 23 i comuni che torneranno al voto. 

