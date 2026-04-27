Elezioni amministrative, ad Amalfi fuori la lista Amalfitana. Un caso nel caso. Il punto con Il Mattino di Salerno

Ad Amalfi esclusa dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 la lista “Amalfitani” non solo perché presentata tardi (dopo le ore 12 di sabato), ma sono stati rilevati diversi profili di irregolarità ritenuti determinanti: tra questi, l’incompletezza della documentazione e la mancata corretta presentazione del contrassegno di lista in formato digitale.
La corsa alla fascia tricolore è a due: il sindaco uscente Daniele Milano e Antonella Franzese. Ma c’è un caso nel caso.
Pietro De Luca candidati sindaco di Amalfitani è il figlio di Antonio De Luca, ex sindaco di Amalfi ed ora candidati al consiglio comunale di Maiori. Anche sul papà attenzione delle commissione elettorale. Non si sarebbe dimesso nei termini previsti dalla legge. Si attendono novità in giornata. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con la collega del Mattino di Salerno, Rossella Liguori.
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Rossella Liguori su caso elezioni Amalfi
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