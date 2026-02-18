Elezioni amministrative a Salerno, nel centrodestra parla Roberto Orlando uno dei papabili alla candidatura. Il punto con Andera Pellegrino

Fermento tra i partiti ed i vari schieramenti politici in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera a Salerno, comune che ha anticipato il voto a seguito delle dimissioni anticipate del sindaco.
Mentre tiene banco la candidatura dell’ex governatore Vincenzo De Luca, qualcosa si muove nel centrodestra. Si fanno alcuni nomi, compreso quello del notaio Roberto Orlando, che si sarebbe mostrato disponibile a scendere in campo, criticando però il ritardo dei partiti di centrodestra. Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su elezioni a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
