Elezioni amministrative a Salerno, nel centrodestra parla Roberto Orlando uno dei papabili alla candidatura. Il punto con Andera Pellegrino

18/02/2026 Politica, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Fermento tra i partiti ed i vari schieramenti politici in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera a Salerno, comune che ha anticipato il voto a seguito delle dimissioni anticipate del sindaco.

Mentre tiene banco la candidatura dell’ex governatore Vincenzo De Luca, qualcosa si muove nel centrodestra. Si fanno alcuni nomi, compreso quello del notaio  Roberto Orlando, che si sarebbe mostrato disponibile a scendere in campo, criticando però il ritardo dei partiti di centrodestra. Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su elezioni a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento