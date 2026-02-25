Elezioni amministrative a Salerno, nel campo largo si tratta per il candidato anti De Luca. Il punto con L’Ora

Il campo largo è al lavoro a Salerno per il candidato sindaco da schierare alle elezioni di maggio contro l’ex governatore Vincenzo De Luca. In pole ci sarebbe l’ex sindaco di Baronissi ed ex assessore comunale di Salerno, Gianfranco Valiante. Manca ancora l’intesa. Difficile accontentare tutti e tenere ben salda la coalizione che, a seconda del nome scelto, potrebbe perdere pezzi per strada.
La rosa dei nomi – come riporta, il quotidiano “L’Ora” consultabile online – inizia a sfoltirsi, soprattutto se Movimento 5 Stelle e Donato Pessolano sono pronti a fare un passo indietro. Al momento Valiante è il nome più accreditato, ma nelle ultime ore spunta anche quello dell’ex deputato Federico Conte. Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
Andrea Pellegrino su elezioni e campo largo
