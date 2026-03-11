Elezioni amministrative a Salerno, in corsa anche Nino Savastano al fianco di De Luca. Il punto con Andrea Pellegrino (L’Ora)

L’ex consigliere regionale già assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano, sarà candidato alle prossime elezioni amministrative al fianco dell’ex governatore Vincenzo De Luca. La notizia circolata prima come indiscrezione è ora data come certa.
Data ormai per scontata la candidatura dell’ex presidente della Regione, nessuno si preoccupa dei timidi e deboli tentativi da parte di componenti del Campo largo di provare a costruire un’alternativa. Allo stato attuale, hanno ufficializzato le loro candidature a sindaco: Alessandro Turchi con “Salerno Migliore” e Mimmo Ventura con “Stefano Bandecchi”.
Se dal centrodestra, alla fine, dovrebbe chiudersi sul prof. Gherardo Marenchi, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, nell’altro campo del centrosinistra nè Pd, nè Psi hanno avviato un ragionamento unitario pur avendo vinto le elezioni con Roberto Fico alle Regionali. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su candidature elezioni Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.