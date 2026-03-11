Elezioni amministrative a Salerno, in corsa anche Nino Savastano al fianco di De Luca. Il punto con Andrea Pellegrino (L’Ora)

11/03/2026 Politica, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

L’ex consigliere regionale già assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano, sarà candidato alle prossime elezioni amministrative al fianco dell’ex governatore Vincenzo De Luca. La notizia circolata prima come indiscrezione è ora data come certa.

Data ormai per scontata la candidatura dell’ex presidente della Regione, nessuno si preoccupa dei timidi e deboli tentativi da parte di  componenti del Campo largo di provare a costruire un’alternativa. Allo stato attuale, hanno ufficializzato le loro candidature a sindaco: Alessandro Turchi con “Salerno Migliore” e Mimmo Ventura con “Stefano Bandecchi”.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Se dal centrodestra, alla fine, dovrebbe  chiudersi sul prof. Gherardo Marenchi, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, nell’altro campo del centrosinistra nè Pd, nè Psi hanno avviato un ragionamento unitario pur avendo vinto le elezioni con Roberto Fico alle Regionali. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su candidature elezioni Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento