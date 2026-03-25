Elezioni amministrative, a Salerno FdI ufficializza il candidato Marenghi non sostenuto da FI. Zambrano si candidada per un progetto civico

25/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Ufficializzata, ieri, da Fratelli d’Italia la scelta del professore Gherardo Maria Marenghi in veste di candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Salerno.

Candidatura che trova l’appoggio di Lega e Noi Moderati, mentre si sfila Forza Italia che potrebbe appoggiare il candidato dei civici. Marenghi è avvocato amministrativista, docente di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno ed attualmente anche membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali.

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Sarà invece l’ingegnere Armando Zambrano il candidato a sindaco di Salerno per la coalizione composta da: Azione/Oltre, Casa Riformista/Italia Viva, Noi di Centro, Popolari e Moderati, Ali per la Città, Forza Salerno. Si tratta di un progetto civico che si pone come alternativa alle altre proposte.

Zambrano, 74 anni, originario di Mercato San Severino, è stato Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno ed è Componente dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri.

Con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera, questa mattina abbiamo commentato le ultime novità e le anticipazioni del programma elettorale di Zambrano in una intervista a L’Ora.
Ascolta
Andrea Pellegrino su candidati sindaco Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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