Elezioni amministrative, a Salerno FdI ufficializza il candidato Marenghi non sostenuto da FI. Zambrano si candidada per un progetto civico

Ufficializzata, ieri, da Fratelli d’Italia la scelta del professore Gherardo Maria Marenghi in veste di candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Salerno.
Candidatura che trova l’appoggio di Lega e Noi Moderati, mentre si sfila Forza Italia che potrebbe appoggiare il candidato dei civici. Marenghi è avvocato amministrativista, docente di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno ed attualmente anche membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali.
Sarà invece l’ingegnere Armando Zambrano il candidato a sindaco di Salerno per la coalizione composta da: Azione/Oltre, Casa Riformista/Italia Viva, Noi di Centro, Popolari e Moderati, Ali per la Città, Forza Salerno. Si tratta di un progetto civico che si pone come alternativa alle altre proposte.
Zambrano, 74 anni, originario di Mercato San Severino, è stato Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno ed è Componente dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri.
Con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera, questa mattina abbiamo commentato le ultime novità e le anticipazioni del programma elettorale di Zambrano in una intervista a L’Ora.
Ascolta
Andrea Pellegrino su candidati sindaco Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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