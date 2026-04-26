Elezioni Amministrative, 21 comuni al voto nel Salernitano. I candidati a sindaco

Ieri, a mezzogiorno, è scaduto il termine per la presentazione delle liste nei 21 Comuni in provincia di Salerno chiamati ad eleggere sindaco e consiglio comunale alle elezioni amministrative in programma il 25 e 26 maggio.
Il Comune di Pagani, alcuni giorni fa, è stato sciolto per infiltrazione criminali, dunque le elezioni sono state rinviate.
Sono quattro i Comuni al voto sopra i 15mila abitanti: il capoluogo di provincia Salerno, poi Cava de’ Tirreni, Angri e Campagna.
A Salerno i candidati alla carica di sindaco sono 8: Elisabetta Barone, Pio Antonio De Felice, Vincenzo De Luca, Franco Massimo Lanocita, Gherardo Maria Marenghi, Alessandro Turchi, Mimmo Ventura, Armando Zambrano.
A Cava de’ Tirreni i candidati a sindaco sono: Giancarlo Accarino, Eugenio Canora, Raffaele Giordano, Armando Lamberti e Luigi Petrone.
A Campagna sarà una sfida a tre con Adele Amoruso, Francescantonio D’Ambrosio e Livio Moscato
Ad Angri si sfideranno il già sindaco Pasquale Mauri, Giuseppe Iozzino, Maddalena Pepe e Alfonso Scoppa
Al voto poi altri comuni sotto i 15mila abitanti per i quali sono previsti fino a tre mandati consecutivi per il sindaco:
Ad Amalfi a contendersi la fascia tricolore, al momento, sono il sindaco uscente Daniele Milano contro Antonella Franzese. Resta aperta la questione legata alla possibile ammissione della terza lista con candidato sindaco Pietro De Luca. La presentazione della documentazione sarebbe stata contestata per un presunto ritardo nella consegna.
A Casal Velino una sola lista in campo con candidata a sindaco Silvia Pisapia
A Maiori l’uscente Antonio Capone sfiderà Gianpiero Romano
A Polla oltre all’uscente Massimo Loviso, sono candidati a sindaco anche Francesco Casciano e Gianluca De Lauso
A San Valentino Torio sarà una corsa a tre per la carica di sindaco: l’uscente Michele Strianese, già presidente della Provincia di Salerno, sfiderà Giancarlo Baselice e Alberto Esposito.
Infine i comuni al voto sotto i 5mila abitanti in cui il mandato del sindaco è senza limite, sono:
A Celle di Bulgheria l’uscente Gino Marotta sfiderà Gerardo Carro
A Laurino due candidati a sindaco: Francesco Gregorio (fratello dell’uscente Romano) e Paolo Fiorentino Nese
A Laurito un solo candidato sindaco: Carmine Speranza, già sindaco, si era dimesso per poter concorrere alle elezioni regionali dello scorso anno.
A Laviano i candidati a sindaco sono tre: Giovanni Cifrodelli, Vincenzo D’Antona e Piero Robertiello
A Lustra sono ben tre i candidati alla carica di primo cittadino: accanto al sindaco uscente Luigi Guerra, anche Fabio Elia e Paolo Nanni
A Pertosa tre candidati a sindaco: l’uscente Domenico Barba sfiderà Luca Martone e Sara Manisera
A Positano sfida a due tra il già sindaco Michele De Lucia e Gabriella Guida
A Postiglione sarà corsa a due: il sindaco uscente Carmine Cennamo sfiderà Piero Forlano
A San Giovanni a Piro, due candidati: l’uscente Ferdinando Palazzo contro Sandro Paladino
A Sassano una sola lista in campo con candidato a sindaco Nicola Pellegrino
A Sicignano degli Alburni un solo candidato sindaco: l’uscente Giacomo Orco
A Valva sono tre: il sindaco uscente Giuseppe Vuocolo, Raffaele Caprio e Maria Teresa Cuozzo
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