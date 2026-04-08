Elezioni alla Provincia di Salerno, il sindaco Parente candidato presidente del Centrosinistra. Il punto con L’Ora della Sera

Il centrosinistra salernitano ha deciso di puntare sul sindaco di Bellosguardo, Geppino Parente, come candidato alla presidenza della Provincia di Salerno, in vista delle elezioni del prossimo 4 maggio.
Lo schieramento ha sciolto le riserve dopo una riunione a Salerno presso la sede provinciale del PD, dove i sindaci dem e i consiglieri provinciali di maggioranza hanno ratificato una linea politica già tracciata nelle settimane precedenti.
L’indicazione del primo cittadino di Bellosguardo, già alla guida dell’Ente Idrico Campano e annoverato tra i fedelissimi di Vincenzo De Luca, rappresenta la sintesi di un percorso coordinato dai vertici del Pd, con in testa il Segretario Regionale Piero De Luca. Con l’acclamazione di Parente tramontano definitivamente le altre ipotesi che erano circolate nei giorni scorsi. Il centrodestra invece in settimana scioglierà le riserve per il suo candidato presidente a Palazzo Sant’Agostino. Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su elezioni provinciali
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