Elezioni a Salerno. Claudia Pecoraro (M5S) a Radio Alfa “da soli senza De Luca”

“Dobbiamo riprendere la città, dobbiamo riprendere la provincia, dobbiamo innanzitutto riprendere la sicurezza nella città. La situazione non è tranquilla. Dobbiamo dare tranquillità alle famiglie e ai giovani”. Lo ha detto a Salerno l’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di un suo possibile ritorno in campo per la città di Salerno.
A chi gli ha chiesto se proporrà la sua candidatura al Pd e di una possibile riproposizione del campo largo, De Luca ha risposto: “Chi mi vuole votare, mi vota. Il campo largo? Che volete fare? Volete bestemmiare con me, abbiate pazienza. Io sono un modesto artigiano, ma facciano quello che vogliono”.
Abbiamo chiesto il parere di Claudia Pecoraro del Movimento 5 Stelle, assessore all’Ambiente della Regione Campania, già consigliere comunale a Salerno:
“La sua autocandidatura era già autocelebrata. Gli faccio i migliori auguri per questa campagna elettorale che non ci vedrà insieme. Continueremo ad essere all’opposizione del suo stesso governo cittadino perché non condividiamo il metodo… non la persona. Stiamo provando a tenere insieme il campo largo… il Pd deve decidere cosa fare perché De Luca ha detto di non essere neanche il candidato del Pd. Il pezzo del campo largo che esiste, andrà compatto alle elezioni amministrative a Salerno”
