Elezioni a Salerno, ancora poco chiaro il quadro delle candidature. Il punto con Andrea Pellegrino (L’Ora della Sera)

E’ ancora confuso il quadro delle candidature a Salerno in vista delle elezioni amministrative di maggio. Certa, ma non ufficiale la candidatura dell’ex governatore Vincenzo De Luca. Già ufficializzate, invece, le candidature di Alessandro Turchi , ex presiede che guida il progetto Salerno Migliore e di Mimmo Ventura, in campo con Dimensione Bandecchi.
Nel Centrodestra non c’è ancora l’intesa tra tutti i partiti sul candidato sindaco. Forza Italia strizza l’occhio all’ingegnere Zambrano che è corteggiato anche nel Centrosinistra. Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su candidature a sindaco di Salerno
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