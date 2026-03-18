Elezioni a Salerno, ancora poco chiaro il quadro delle candidature. Il punto con Andrea Pellegrino (L’Ora della Sera)

18/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ ancora confuso il quadro delle candidature a Salerno in vista delle elezioni amministrative di maggio. Certa, ma non ufficiale la candidatura dell’ex governatore Vincenzo De Luca. Già ufficializzate, invece, le candidature di Alessandro Turchi , ex presiede che guida il progetto Salerno Migliore e di Mimmo Ventura, in campo con Dimensione Bandecchi.

Nel Centrodestra non c’è ancora l’intesa tra tutti i partiti sul candidato sindaco. Forza Italia strizza l’occhio all’ingegnere Zambrano che è corteggiato anche nel Centrosinistra. Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.

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Andrea Pellegrino su candidature a sindaco di Salerno
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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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