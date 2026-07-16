Eletto il nuovo Presidente del Consiglio di Salerno, ma è gia polemica

È Horace di Carlo il nuovo presidente del consiglio comunale di Salerno. Il consigliere di Salerno per i Giovani è stato eletto con 28 voti complessivi. Alla vicepresidenza eletto Armando Zambrano.
A questo proposito, è emersa la prima frattura interna all’opposizione. Per Lanocita “una parte dell’opposizione ha deciso di fare l’inciucio con la maggioranza”. Zambrano ha replicato: “da uomo di centro e di mediazione, sto cercando di trovare un punto di equilibrio tra le posizioni ormai divaricate di centrodestra e centrosinistra”.
Abbiamo raccolto le dichiarazioni di Horace Di Carlo, Franco Massimo Lanocita e di Armando Zambrano.
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