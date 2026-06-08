Eletti al ballottaggio i sindaci a Cava de’ Tirreni, Angri e Campagna. Affluenza in forte calo

Urne chiuse alle 15 per il turno di ballottaggio in tre comuni del Salernitano: Cava de’ Tirreni, Angri e Campagna.
A Cava de’ Tirreni eletto sindaco Raffaele Giordano, candidato di una vasta area civica e di centro destra, con il 53,69%, contro il consigliere comunale uscente Luigi Petrone al 46,31%. Giordano potrà contare su una maggioranza di 15 consiglieri. Petrone porta in Consiglio due consiglieri. Entrano in Consiglio anche i candidati sindaci fermati al primo turno: Giancarlo Accarino (sostenuto, tra gli altri, dal Pd e Movimento 5 stelle) ed Eugenio Canora.
Ad Angri eletto sindaco Alfonso Scoppa con il 57,85%, ha battuto lo zio, già sindaco, Pasquale Mauri che ha ottenuto il 42,15%. La coalizione di Scoppa porta in Assise 15 consiglieri; Mauri entra in Consiglio insieme a cinque candidati della sua coalizione. Farà opposizione anche il terzo candidato a sindaco, fermato già al primo turno, Maddalena Pepe, che sarà affiancata da due consiglieri della sua coalizione.
A Campagna Adele Amoruso eletta sindaco con il 51,55% contro Livio Moscato al 48,45%. E’ la prima donna sindaco della storia del comune. Alla squadra di Amoruso vanno 10 consiglieri. Per la coalizione di Moscato scattano due seggi oltre a quello di Moscato stesso. Posto da consigliere di opposizione anche per il terzo candidato a sindaco, Pierfrancesco D’Ambrosio, che entra in Assise con due persone della sua coalizione.
Sul fronte dell’affluenza, si registra un drastico calo. A Cava de’ Tirreni ha votato il 54% degli aventi diritto, al primo turno si era recato alle urne il 66%. Ad Angri ha votato circa il 60% contro il 75% del primo turno. A Campagna invece ha votato quasi il 62%, al primo turno il 72%.
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