Electric Experience. Anticipare il futuro. Ne parliamo con il CEO di Perito Group, Giuseppe Perito

Electric Experience. Tempo di riflessioni e di condivisione.
Tornare ad incontrarsi, guardandosi negli occhi. Discutere, dibattere, analizzare e condividere visioni nuove che anticipano il futuro nell’automotive.
E’ ciò che è accaduto sabato 24 ottobre presso MJ Luxury a Padula su iniziativa della Perito Group e Subaru Italia. Noi ne abbiamo parlato in diretta con il CEO della Perito Group, Giuseppe Perito
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Perito su automotive
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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