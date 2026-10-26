Electric Experience. Anticipare il futuro. Ne parliamo con il CEO di Perito Group, Giuseppe Perito

26/10/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Electric Experience. Tempo di riflessioni e di condivisione.

Tornare ad incontrarsi, guardandosi negli occhi. Discutere, dibattere, analizzare e condividere visioni nuove che anticipano il futuro nell’automotive.

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E’ ciò che è accaduto sabato 24 ottobre presso MJ Luxury a Padula su iniziativa della Perito Group e Subaru Italia. Noi ne abbiamo parlato in diretta con il CEO della Perito Group, Giuseppe Perito
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Perito su automotive
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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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