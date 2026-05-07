Educazione stradale e sicurezza, 70 alunni di Salerno all’evento della Polizia Municipale

07/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il tema della sicurezza stradale al centro delle iniziative della Polizia Muncipale di Salerno. Per quelli che saranno i futuri automobilisti è stata organizzata, per questa mattina, una giornata speciale destinata a circa 70 alunni delle scuole salernitane a cui fornire le prime nozioni sul codice della strada e sul comportamento da tenere in strada. Ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.

Ascolta
Gianluca Sollazzo su educazione stradale nelle scuole
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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