Educazione stradale e sicurezza, 70 alunni di Salerno all’evento della Polizia Municipale

Il tema della sicurezza stradale al centro delle iniziative della Polizia Muncipale di Salerno. Per quelli che saranno i futuri automobilisti è stata organizzata, per questa mattina, una giornata speciale destinata a circa 70 alunni delle scuole salernitane a cui fornire le prime nozioni sul codice della strada e sul comportamento da tenere in strada. Ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su educazione stradale nelle scuole
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.