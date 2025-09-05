Edilizia sportiva, De Luca: “Lo stadio Arechi sarà uno dei pochi in grado di ospitare Euro 2032”

Vincenzo De Luca annuncia che lo stadio Arechi sarà «uno dei pochi in grado di ospitare Euro 2032».

Il governatore, a margine della presentazione dei lavori di riammodernamento del nuovo Polo Agroalimentare di Salerno, ha confermato l’avvio dei lavori, spiegando che la retrocessione della Salernitana consente di anticipare gli interventi. Per il campo Volpe, intanto, «sono state demolite quelle palle di cemento che erano solo contenitori di rifiuti».

L’investimento previsto è di 150 milioni. «La città e i tifosi meritano una squadra di livello», ha concluso De Luca.

