Edilizia scolastica, 9 edifici su 10 senza certificazioni. Il punto con Martino D’Onofrio

Nove edifici scolastici su dieci in Italia non dispongono di una o più certificazioni obbligatorie in tema di sicurezza. Dei 40mila edifici scolastici statali, ben 36mila non si possono definire a norma. Ben 3.588 edifici, il 9% del totale, sono totalmente privi delle certificazioni obbligatorie, cioè sono completamente irregolari dal punto di vista della normativa sulla sicurezza. L’età media di un istituto scolastico italiano supera i 50 anni.
In Campania 674 edifici scolastici, su un totale di 3.673, registrano la totale assenza di certificazioni e documenti per la sicurezza. È quanto emerge da un dossier di Tuttoscuola, sulla base dei dati recentemente resi noti dal ministero dell’Istruzione e del Merito, relativi all’anno 2023-2024. Secondo il dossier nelle zone ad alto rischio sismico, il certificato di collaudo statico è posseduto da meno della metà degli edifici.
Questa mattina, per fare il punto sugli edifici scolastici delle scuole superiori di competenza della Provincia di Salerno, abbiamo ospitato in diretta Martino D’Onofrio, consigliere provinciale delegato all’Istruzione ed edilizia scolastica.
Ascolta
Martino D’Onofrio su edilizia scolastica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.