Edilizia sanitaria, scarsamente utilizzati i fondi Pnrr per rinnovare i nostri ospdali. La denuncia e le proposte di Antonio Lombardi

Il tema dell’edilizia sanitaria rappresenta oggi uno dei maggiori snodi strutturali e strategici dell’intero sistema Italia. La grave situazione infrastrutturale, evidenziata e aggravata dalle attuali criticità del PNRR, impone una riflessione profonda e interventi urgenti. Federcepicostruzioni, attraverso il presidente nazionale Antonio Lombardi, ribadisce la necessità di una strategia nazionale a lungo termine per la riqualificazione, la messa in sicurezza e l’innovazione delle strutture ospedaliere.
L’età media degli ospedali italiani superiore ai 40 anni e standard superati. Secondo gli ultimi dati, il 70% degli ospedali italiani è stato costruito prima del 1980: nel Mezzogiorno si superano facilmente i 60 anni di età per molte strutture, con evidenti carenze in termini di sicurezza antisismica, efficienza energetica, percorsi interni razionalizzati e dotazioni tecnologiche. Il confronto con i principali paesi europei è impietoso: in Germania l’età media degli ospedali è inferiore ai 30 anni, mentre la Francia ha attuato piani di ristrutturazione decennali e organici. In Italia, invece, manca un piano strutturale da oltre 25 anni. Il Centro Studi Federcepicostruzioni evidenzia che nelle regioni più esposte al rischio sismico come Campania, Calabria, Sicilia oltre il 60% degli edifici sanitari sia tuttora privo di adeguata sicurezza antisismica, secondo studi regionali e rapporti tecnici degli ultimi due anni.
La Missione Salute del PNRR avrebbe dovuto trasformare la rete ospedaliera italiana, con obiettivi di modernizzazione e potenziamento territoriale. Tuttavia, il Centro Studi Federcepicostruzioni denuncia che ritardi nella progettazione, bandi posticipati e cantieri non avviati stanno minacciando il rispetto dei termini imposti dall’Unione Europea. Al 30 giugno di quest’anno solo il 34% delle risorse è stato effettivamente speso. Ritardi critici si registrano proprio su edilizia ospedaliera, adeguamenti sismici e strutture territoriali.
Per quel che riguarda la Campania, la spesa effettiva è ferma al 7,8% dei finanziamenti, ma con grande disomogeneità tra le diverse voci. Se infatti sulla telemedicina la regione è al di sopra della media nazionale (48,55%) per quella Ospedali sicuri e sostenibili, è abbondantemente al di sotto (8–12%, con un ritardo marcato). Ritardi considerevoli si registrano anche per le Case della Comunità: (10–15%), Ospedali di Comunità (non quantificabile: pochissimi cantieri conclusi). Dei 2,25 miliardi complessivi a disposizione la Campania ha speso 175-180 milioni.
Abbiamo commentato i dati con il costruttore Antonio Lombardi, presidente di FedercepiCostruzioni.
Antonio Lombardi su edilizia sanitaria
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
