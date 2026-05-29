Edilizia, continuare a investire in infrastrutture. Un commissario per il piano Casa. Le indicazioni di Antonio Lombardi (Federcepicostruzioni)

Il comparto delle costruzioni, pur sostenuto dai cantieri pubblici, resta esposto al rischio di una brusca frenata. Per il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi, i dati sulla crescita del Pil confermano una fragilità di fondo: la spinta degli investimenti non basta se non diventa stabile, programmata e capace di tradursi in cantieri completati.
Federcepicostruzioni chiede di non disperdere quanto attivato con il PNRR e di dare continuità agli investimenti nel comparto, con particolare attenzione alle opere pubbliche e alla tenuta dell’intera filiera delle costruzioni.
Un’opportunità per il settore può essere anche il Piano Casa annunciato dal Governo, con l’obiettivo di realizzare 100.000 nuovi alloggi in dieci anni a prezzi accessibili. Ma a parere di Lombardi bisognerebbe attivare i poteri commissariali per accelerare le procedure e gli investimenti. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il presidente di Federcepicostruzioni Antonio Lombardi.
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Antonio Lombardi su situazione costruzioni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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