Edilizia, aumentano le imprese in liquidazione giudiziale. Federcepicostruzioni lancia l’allarme

Quattrocentotrentadue imprese edili finite in liquidazione giudiziale in appena tre mesi. Una crescita del 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre la produzione arretra, i costi continuano a salire e l’accesso al credito resta una delle principali criticità per le piccole e medie imprese. È un quadro preoccupante quello che emerge dalle ultime rilevazioni economiche, sul quale Federcepicostruzioni richiama l’attenzione del Governo e delle istituzioni.
Secondo l’analisi, nel terzo trimestre del 2026 le liquidazioni giudiziali in Italia hanno raggiunto quota 2.158, con un incremento del 13,6% su base annua. Il settore delle costruzioni, con 432 procedure, rappresenta il 20% del totale nazionale e si colloca al terzo posto tra i comparti maggiormente interessati, dopo commercio e servizi. Rispetto al 2023, le liquidazioni giudiziali complessive sono aumentate del 38%, confermando una tendenza che, nonostante alcuni segnali di rallentamento nei primi mesi dell’anno, continua a destare preoccupazione.
A rendere più complessa la situazione dell’edilizia concorrono indicatori apparentemente contraddittori. Unioncamere e InfoCamere registrano, nel terzo trimestre 2026, un saldo positivo di 3.435 imprese nel comparto delle costruzioni, il contributo più consistente alla crescita numerica del sistema imprenditoriale italiano. Eppure, parallelamente, aumentano le aziende che non riescono più a far fronte alle proprie obbligazioni.
Il fenomeno evidenzia come la crescita del numero delle imprese non coincida necessariamente con il rafforzamento della loro solidità economico-finanziaria. La vitalità imprenditoriale convive con situazioni di vulnerabilità, soprattutto laddove le aziende devono sostenere anticipazioni finanziarie, pagamenti dilazionati e costi operativi crescenti.
A confermare le difficoltà del settore sono anche gli ultimi dati Istat. Ad agosto la produzione nelle costruzioni ha registrato una flessione del 2,9% rispetto a luglio e del 2,2% su base annua, al netto degli effetti di calendario. Nel trimestre giugno-agosto il calo congiunturale ha raggiunto il 3,2%. Nei primi otto mesi dell’anno permane una crescita moderata, pari all’1,2% su base annua, ma la successione di risultati mensili negativi segnala un evidente rallentamento.
Sul versante dei costi, a settembre 2026 i prezzi alla produzione delle costruzioni sono aumentati del 3,2% annuo per gli edifici residenziali e non residenziali e del 6,6% per strade e ferrovie. Incrementi che possono comprimere ulteriormente i margini delle imprese, soprattutto nei contratti pluriennali e nei cantieri caratterizzati da limitate possibilità di adeguamento dei corrispettivi.
«I numeri delle liquidazioni giudiziali rappresentano un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato», dichiara Antonio Lombardi, presidente nazionale di Federcepicostruzioni. «Dietro ogni procedura ci sono un’impresa che scompare, posti di lavoro a rischio, professionalità disperse e un sistema di fornitori e subappaltatori che può subire conseguenze pesantissime. Il problema non riguarda soltanto le aziende strutturalmente inefficienti. Anche imprese con commesse, personale qualificato e capacità produttiva possono trovarsi in grave difficoltà quando devono anticipare risorse ingenti e attendere troppo a lungo i pagamenti. Non possiamo permettere che attività economicamente valide siano costrette a chiudere per mancanza di liquidità».
La questione finanziaria assume particolare rilievo nell’attuale fase di attuazione del PNRR. Gli investimenti pubblici rappresentano un’opportunità per il comparto, ma impongono alle imprese capacità organizzative e disponibilità finanziarie spesso difficili da sostenere, soprattutto per le realtà di minori dimensioni.
Già nei precedenti approfondimenti Federcepicostruzioni aveva evidenziato la progressiva contrazione del credito destinato alle micro e piccole imprese. Il problema rischia di accentuarsi proprio nella fase in cui occorre garantire continuità ai cantieri e rispettare le scadenze degli interventi finanziati.
«Occorre intervenire prima che la difficoltà finanziaria diventi irreversibile», prosegue Lombardi. «Chiediamo un rafforzamento degli strumenti di garanzia pubblica, procedure bancarie più accessibili alle PMI, tempi certi nei pagamenti e meccanismi efficaci di anticipazione delle risorse. Serve inoltre una maggiore attenzione agli adeguamenti dei prezzi negli appalti e alla sostenibilità economica delle commesse. Non possiamo chiedere alle imprese di realizzare infrastrutture, scuole, ospedali e interventi di rigenerazione urbana senza assicurare le condizioni finanziarie necessarie per lavorare».
Per Federcepicostruzioni è indispensabile affiancare alle politiche per gli investimenti una strategia di prevenzione delle crisi aziendali, rafforzando gli strumenti di monitoraggio finanziario, l’assistenza alle imprese e i percorsi di ristrutturazione tempestiva. Una necessità confermata anche dall’aumento dei concordati preventivi, saliti nel terzo trimestre a 131 procedure, il 44% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
Particolare attenzione deve essere riservata al Mezzogiorno, dove la minore dimensione media delle imprese e la maggiore dipendenza dal credito bancario possono amplificare le difficoltà. La Campania ha registrato nel trimestre 175 liquidazioni giudiziali complessive, un dato riferito a tutti i settori che richiama comunque l’esigenza di monitorare con attenzione la tenuta del tessuto produttivo regionale.
«L’edilizia non può diventare il settore nel quale si concentrano le contraddizioni della ripresa economica», conclude Lombardi. «Da una parte si annunciano investimenti e nuovi cantieri, dall’altra troppe aziende faticano a trovare le risorse per portarli avanti. La priorità deve essere salvaguardare la continuità delle imprese, difendere l’occupazione e impedire che le difficoltà finanziarie si trasformino in crisi irreversibili. Senza imprese solide non ci saranno né infrastrutture, né rigenerazione urbana, né sviluppo dei territori».
Federcepicostruzioni sollecita pertanto un confronto con Governo, sistema bancario e istituzioni competenti per individuare misure concrete a sostegno della liquidità, della competitività e della continuità aziendale. Perché il rilancio delle costruzioni non può misurarsi soltanto dal numero dei cantieri avviati, ma anche dalla capacità delle imprese di completarli e continuare a operare.
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